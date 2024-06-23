Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в британском Солсбери в 2018 году, не хотят лично участвовать в судебном разбирательстве по делу об отравлении британки Дон Стерджес. Как сообщила газета The Guardian со ссылкой на адвоката Джека Холборна, Скрипали опасаются за свою безопасность.

По данным издания, семья Стерджес, ставшей, как предполагается, случайной жертвой отравления, выразила понимание позиции Скрипалей, но отметила, что не получила доступа к их показаниям. В связи с этим семья погибшей британки хочет, чтобы Скрипали остались в списке возможных свидетелей.

Адвокат Скрипалей Джек Холборн в ходе предварительных слушаний в Лондоне заявил, что в стенограммах допросов в полиции и других материалах уже достаточно показаний, чтобы не вызывать Скрипалей на слушания.

По словам Холборна, хотя на октябрьских слушаниях в ратуше Солсбери будет обеспечена безопасность, «никакие меры безопасности не бывают идеальными». Помимо того, дача показаний причинит Скрипалям страдания, заявил Холборн.

Руководитель расследования, бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз призвал дождаться раскрытия протоколов допросов и других материалов, прежде чем принимать окончательное решение относительно Скрипалей.

«Я остро осознаю риск, которому они подвергнутся, но если это будет необходимо, то мы посмотрим», — сказал Хьюз.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был осужден в России за госизмену в форме шпионажа на британские спецслужбы. Он был освобожден в рамках обмена заключенными шпионами между Россией и США, после чего с 2010 года жил в Великобритании. В марте 2018 года Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери, но остались в живых. Британская экспертиза установила, что против них использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок».

В причастности к отравлению Скрипалей Лондон обвинил Москву, подозреваемыми были названы предполагаемые сотрудники российских спецслужб Руслан Боширов, Александр Петров и Денис Сергеев. В России неоднократно отвергали эту версию.

Жительница британского города Эймсбери, расположенного близ Солсбери, Дон Стерджес погибла в июле 2018 года, после того как в июне того года была госпитализирована вместе со своим молодым человеком Чарли Роули. Тот говорил, что подарил Стерджес флакон из-под духов, найденный в мусорном контейнере. Стерджес стало плохо после того, как она распылила «духи» на запястья. Экспертиза установила, что в отравлении в Эймсбери также виноват «Новичок».