Лидера группы «Коррозии металла» Сергея «Паука» Троицкого и двух гитаристов коллектива 28 апреля оштрафовали на тысячу рублей каждого за демонстрацию нацистской символики. Накануне музыкантов задержали во время концерта в нижегородском клубе «Ненависть».

Ранее Сергей Троицкий дал интервью RTVI в рамках программы «Легенда», которая вскоре выйдет в эфир. Рок-музыкант поговорил с журналистами о «ведьме» Пугачевой, о Дугине и Лимонове, о своем участии в выборах и сериале «Слово пацана».

Троицкий утверждает, что одним из первых посмотрел нашумевший сериал и вообще активно следит за всеми культурными трендами.

«Я всю жизнь как бы занимаюсь различным мониторингом: что нравится публике, какие тренды, существуют, допустим, у зумеров, тинейджеров. И своих детей я всегда приучаю, чтобы они еженедельно мне давали четкий отчет. Какие самые моднейшие аниме, «фея Винкс» там, какая музыка. Все то, что сейчас самое важное, там электронная сигарета, шаурма, называется, в том числе и «Слово пацана».

Премьера криминального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября 2023 года. Финальная серия вышла на онлайн-платформах 21 декабря 2023 года.

Сериал снят на реальных событиях, сценарий основан на книге Роберт Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Место и время действия фильма — Казань 80-х годов, когда активно формировались молодежные преступные группировки, бившиеся за контроль над районами города. По данным Кинопоиска, «Слово пацана» стал самым популярным сериалом в России, установив рекорд по числу просмотров.