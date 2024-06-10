Запущенное властями Южной Кореи пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с КНДР может привести «к весьма опасной ситуации». Об этом заявила сестра Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, слова которой передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Началась провокация с помощью громкоговорителей в приграничном районе. Это прелюдия к весьма опасной ситуации. <…> Мы решительно осуждаем беспорядочное и ребяческое поведение Южной Кореи и излагаем ответную позицию. Если Южная Корея будет разбрасывать листовки и устраивать провокации с помощью громкоговорителей, мы, несомненно, станем свидетелями новой реакции нашей страны», — сказала она.

Сестра северокорейского лидера добавила, что КНДР планировала 9 июня прекратить отправку воздушных шаров, но «ситуация поменялась». Она отметила, что ночью 8 июня и ранним утром 9 июня КНДР отправила в Южную Корею 1,4 тыс. шаров и 7,5 тонн туалетной бумаги.

Ким Ё Чжон назвала действия Пхеньяна оправданными и подчеркнула, что в них, в отличие от действий Южной Кореи, «не содержится политического подстрекательства». Она также заявила, что в Южной Корее «смущение от необходимости постоянно сдавать туалетную бумагу станет частью повседневной жизни».

Ранее издание Yonhap сообщало, что 28 мая КНДР отправила в сторону Южной Кореи около 15 тонн мусора по воздуху при помощи воздушных шаров. Внутри них находились пластиковые бутылки, батарейки детали обуви и навоз. Агентство отмечает, что шары смогли достичь юго-восточной провинции Южный Кёнсан. В Пхеньяне объяснили решение о запуске шаров ответом на распространение пропагандистских листовок Сеулом.

После этого власти Южной Кореи заявили о возобновлении впервые с 2016 года работы громкоговорителей с пропагандистских вещанием на границе с КНДР. В администрации президента Сеула заявили, что «северокорейскому режиму будет сложно вынести такие меры, но они будут нести надежду для населения страны».