Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом через границу в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула.

По информации южнокорейских военных, шары начали пересекать границу с вечера 28 мая и упали в разных местах по всей стране. Агентство отмечает, что они смогли достичь юго-восточной провинции Южный Кёнсан.

Военные отметили, что внутри шаров были пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. [Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Сеула.

В конце марта Yonhap писало, что военные Южной Кореи намерены запустить к 2030 году около 60 спутников-шпионов для наблюдения за Северной Кореей. По словам источника агентства, речь идет о 10-20 малых и примерно о 40 микроспутниках. Власти Южной Кореи определили, что спутников среднего размера недостаточно для наблюдения за КНДР.

В ноябре 2023 года Северная Корея заявиа об успешном запуске своего первого военного шпионского спутника. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), он передал фотографии американских военных баз на территории США и острова Гуам.

Минфин США в ответ на запуск этого спутника ввел санкции против организации Kimsuky и восьми граждан КНДР, которые проживают за пределами страны.