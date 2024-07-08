Межкорейские отношения в сфере безопасности находятся на «наихудшем уровне», президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек страну на гибель. Об этом говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон.

«Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием, направленным на обострение ситуации, которому не может быть никакого оправдания», — сказала она.

По словам Ким Ё Чжон, в предыдущие годы межкорейских отношений обстановка безопасности никогда не была на таком наихудшем уровне, как сейчас.

«Теперь всем придется признавать факт, что так называемый президент, выбранный гражданами, обрек Республику Корея на гибель», — сказала она.

Ким Ё Чжон также считает, что президент Южной Кореи находится в «наихудшем политическом кризисе» и пытается найти «запасной выход» в обострении ситуации.

«Вот почему они, несмотря на осуждение и протест внутри и вне страны против маньяков войны, непрерывно вызывали озабоченность в сфере безопасности и нагнетали военную атмосферу в регионе, а теперь без колебания проводят опаснейшие учения с боевой стрельбой в пограничном районе», — отметила она.

По словам сестры лидера КНДР, при попытке нарушить суверенитет или объявить войну северокорейские военные «немедленно приступят к выполнению своей миссии и заданий».

С 27 по 29 июня в водах вокруг Северной Кореи прошли учения Южной Кореи, США и Японии Freedom Edge. В ходе них задействованы эсминцы, истребители и атомный авианосец США «Теодор Рузвельт».

В начале июня посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев рассказал RTVI, что обстановка в военной сфере на Корейском полуострове становится все более напряженной — в этом задействованы внешние силы в лице США и Японии. Во-первых, по его словам, союз США и Южной Кореи начинает приобретать ядерную компоненту. Дипломат пояснил, что консультационная группа из представителей Сеула и Вашингтона «всерьез обсуждает вопросы использования ядерного оружия на Корейском полуострове», а к ней хочет также присоединиться и Япония.

Во-вторых, отмечает посол, во время совместных военных учений США и Южной Кореи американские вооруженные силы все чаще задействуют стратегические силы, в том числе способные нести атомное вооружение, бомбардировщики и подводные лодки.