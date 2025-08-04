Сеть «Красное & Белое» опровергла слова главы Вологодской области Георгия Филимонова, который заявил об уходе бренда из региона. Губернатор признал, что был неправ, но при этом подчеркнул, что лицензии у компании на продажу алкоголя нет.

Ранее 4 августа Филимонов сообщил, что с 1 августа «“Красное & Белое” уходит из Вологодской области». Он отметил, что «торговцы смертью в регионе не нужны», а компания с 1 августа досрочно лишилась лицензии на продажу алкоголя в области.

«Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — заявил политик.

Губернатор добавил, что всего в начале года «на Вологодчине работали 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер».

Однако представитель компании в разговоре с Forbes опроверг информацию об уходе из Вологодской области: «Данную информацию не подтверждаем».

Филимонов после этого предложил сети «Красное & Белое» торговать продуктами питания и сделать ребрендинг: «Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет».

В компании «Красное & Белое» признали, что у них действительно аннулирована лицензия на продажу алкоголя в регионе, но подчеркнули, что о полном уходе из области речи не идет.

«Мы будем торговать продуктами, они составляют более половины товарного ассортимента сети», — сказал Forbes представитель компании.

Ранее Филимонов призвал владельцев помещений, где располагались алкомаркеты «Красное & Белое», при выборе новых арендаторов отдавать предпочтение бизнесу из сферы общепита — кафе, пекарням, ресторанам и т. п. Самим предприятиям общепита губернатор напомнил о региональной программе, призванной помочь модернизироваться или перепрофилироваться из «наливаек» в кафе или ресторан. Программа, известная как «5-3-3», дает возможность получить льготный кредит в 5 млн рублей на три года под 3% годовых.

Филимонов сообщил, что программой уже воспользовались более десятка предпринимателей. «К примеру, в Череповце на месте алкомаркета открылась киберсекция для подростков, в Кириллове — пекарня, в Вологде создают кафе», — перечислил он.

Закон, разрешающий продажу алкоголя в розницу только с 12 до 14 часов, за исключением ресторанов с соответствующей лицензией, действует в регионе с марта. Ранее Филимонов объяснил необходимость ограничений высокой смертностью из-за употребления спиртных напитков.