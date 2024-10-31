Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 16 годам лишения свободы студента Ибрагима Оруджева, признанного виновным в подготовке теракта и обучении терроризму (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК и ст. 205.3 УК). Об этом сообщает столичная прокуратура.

Первые три года Оруджев должен отбывать срок в тюрьме, оставшееся время ― в колонии строгого режима. Гособвинение просило приговорить его к 18 годам лишения свободы.

По версии обвинения, студент был сторонником запрещенных в России террористических организаций «Азов»* и «Правый сектор»**. С апреля 2022 года по ноябрь 2023 года Оруджев якобы изучал способы совершения терактов, правила обращения с оружием и взрывчаткой, а также читал о способах изготовления и использовании зажигательных смесей, взрывчатых веществ.

В ноябре прошлого года Оруджев «осуществил разведку местности — территории одного из районных объединенных военных комиссариатов с целью его дальнейшего поджога», заявили в прокуратуре. По словам источника ТАСС, молодой человек на протяжении полугода приходил к военкомату в Академическом районе Москвы и «изучал его, чтобы наиболее эффективно поджечь».

Оруджев не признал вину. Его адвокаты и мать утверждают, что студент возил своих котов в ветеринарную клинику «Зоомедик» на улице Дмитрия Ульянова рядом с военкоматом. По дороге в клинику Оруджев сфотографировал график работы военкомата, к которому, по словам матери студента, «пытался прикрепиться на протяжении долгого времени безуспешно». Оруджев показал подошедшим полицейским фотографии в телефоне, после чего его задержали.

* «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России

** «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России