Шахматистку Амину Абакарову, обработавшая стол своей соперницы на чемпионате ртутью, исключили из Федерации шахмат Дагестана, сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов, передает ТАСС.

По его словам, дисквалификация для спортсменки будет действовать пожизненно.

«Специалисты уже подтвердили, что Амина Абакарова обработала стол своей соперницы именно ртутью. И мы все понимаем, что это далеко не спортивное поведение, поэтому она исключена из Федерации шахмат республики. В дальнейшем ее действиям правовую оценку дадут правоохранительные органы», — сказал Сажидов.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 2 августа в доме шахмат в Махачкале. Baza писал, что победительница чемпионата СКФО по шахматам 40-летняя Амина Абакарова разлила ртуть на стол, за которым сидела ее соперница Умайганат Османова.

Как писал телеграм-канал Mash, после старта турнира Османовой стало плохо, у нее закружилась голова. Шахматистке вызвали скорую помощь, медикам она пожаловалась на тошноту и головокружение. Врачи предположили, что Османова могла отравиться ядовитыми парами.

После этого организаторы остановили турнир и посмотрели записи с видеокамер. На них было видно, как Абакарова выливает вещество на один из столов. Организаторы вызвали сотрудников полиции.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев позже сообщил, что здоровью Османовой после попытки отравления ничего не угрожает. По его словам, медики сделали нужные процедуры, спортсменку отпустили домой.

Сама Османова заявила RT, что чувствует себя «ужасно, отвратительно и морально подавлена». Она отметила, что нашла ртуть случайно, когда шарик вытек из-под доски. По словам спотсменки, примерно через полчаса она почувствовала себя плохо и вызвала скорую, медики оказали ей первую помощь.

Также Османова рассказала, что с Абакаровой выступает давно, но недавно они поссорились. По словам пострадавшей, на одну из игр ее соперница пришла с телефоном, что запрещено правилами. Как отметила Османова, тогда она решила не рассказывать об этом судьям, но возмутилась в личном разговоре.