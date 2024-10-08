Кинорежиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI выступил за испытание ядерного оружия «в профилактических целях».

«Наземные испытания ядерного оружия не помешало бы провести. Я абсолютно сторонник этого», — заявил он.

По словам режиссера, «выросло поколение, которое вообще не представляет, что это такое». При этом раньше сообщения о ядерных испытаниях эмоционально воздействовали на людей, считает собеседник RTVI.

«Люди смотрели и думали: “Да, не дай бог допустить это”. Поэтому в таких профилактических целях я бы как раз провел наземные испытания, чтобы просто напомнить людям, что не надо до этого доводить, что это действительно будет общечеловеческое самоуничтожение», — пояснил Шахназаров.

По мнению режиссера, «надо сделать всё», чтобы ядерная война не осуществилась.

Осенью 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США и Китай никогда не ратифицировали договор. Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI говорил, что Россия не будет проводить ядерные испытания, пока их не станут проводить США.

В мае 2024 года член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что России «стоит подумать» о проведении демонстрационного ядерного взрыва. Это позволит предотвратить прямой конфликт с Западом и новую мировую войну, считает он. В колонке для RTVI Суслов пояснил, что «речь ни в коем случае не идет о боевом применении ядерного оружия».