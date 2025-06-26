Австралия добавила 37 россиян и семь российских компаний в черный список лиц и организаций, в отношении которых вводятся финансовые санкции и запрет на поездки и пребывание в стране. В него среди прочих попали певец Shaman (Ярослав Дронов), актер и блогер Вячеслав Манучаров, глава Татарстана Рустам Минниханов, следует из законодательного акта главы МИД Пенни Вонг.

В черный список вошли предприниматель, владелец компании «ПНК-Урал» Артем Чайка, гендиректор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов, спортсменка и телеведущая Мария Киселева, гендиректор телеканала «Россия-1», первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор «Института развития интернета» Алексей Гореславский, а также члены правления «Совкомфлота», «Газпром нефти», Газпромбанка, «Русгидро».

В числе подсанкционных организаций оказались страховая компания «Согласие», производитель микроэлектроники «Микрон», разработчик процессоров «Байкал электроникс», компания по продаже спецоборудования на основе микро- и нанотехнологий «Минатех», интернет-магазин электроники и инструментов «ЧИП и ДИП», российский государственный фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом «Правфонд».

Как поясняется на сайте МИД Австралии, эти лица и организации соответствуют следующим критериям: занимаются или занимались деятельностью, имеющей экономическое или стратегическое значение для России, являются действующими или бывшими чиновниками, либо являются их ближайшими родственниками.

В феврале Австралия ввела крупнейшие за три года санкции против России — под них попали 70 человек и 79 организаций, которые, по мнению властей страны, причастны к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.