Певец Shaman (Ярослав Дронов) объявил 19 июля в 21:00 сбор своих поклонников перед посольством США в Москве. Там он, как сам пообещал в телеграм-канале, намерен ответить Америке на блокировку его YouTube-канала. «Просто за то, что я — русский», — объяснил артист причину блокировки. Ранее Олег Газманов, чей канал в YouTube тоже заблокирован, опроверг RTVI свое участие в мероприятии.

«Они хотят стереть, отменить, удалить мои песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить, у них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы правда и сила, мы Россия», — заявил Shaman на видео в своем телеграм-канале.

Ролик записан на Красной площади на фоне памятника Минину и Пожарскому и храма Василия Блаженного. Shaman, одетый во все черное, держит в руках российский флаг.

Ранее 19 июля телеграм-канал ВЧК-ОГПУ* сообщил, что у посольства вечером может пройти концерт-митинг с участием Дронова и Газманова, однако Газманов опроверг это в комментарии RTVI.

«Это фейк. Те, кто хочет получать достоверную информацию, пусть заходят в мои официальные соцсети или на сайт», — ответил певец.

Позднее пост ВЧК-ОГПУ* был обновлен. Теперь в нем говорится, что концерт санкционировала администрация президента России, и гвоздем программы станет Shaman, который «по замыслу кремлевских политтехнологов должен обличить “Американский империализм” и донести до правительства США протест обычных россиян из-за блокировки российских пользователей в YouTube и других зарубежных соцсетях». Газманов по-прежнему упоминается в сообщении как один из заявленных участников мероприятия.

Канал утверждает со ссылкой на источник, что будущие участники митинга, заявленного как добровольный, «тщательно подбирались структурами мэрии Москвы», и что им за это заплатят компании и организации, «которые хотят понравиться властям». В пример, в частности, приведены «дочерние структуры МТС, входящие в АФК “Система” [Владимира] Евтушенкова».

Источник, причастный к организации мероприятия, отрицает, что оно проплачено, передает BRIEF.

«Гонорар не предусмотрен. <…> Информация о том, что участникам якобы заплатят, не соответствует действительности, артист [Shaman] потратил собственные средства на технику и сцену», — заявил он.

В сетевых пабликах и СМИ появились фотографии улицы возле посольства США, где возводят сцену. До этого напротив здания были размещены билборды с карикатурами на НАТО и напоминанием о рабовладельческой эпохе американской истории. На плакатах среди прочего написано поздравление американским дипломатам с «днем зависимости».

О блокировке каналов некоторых российских артистов в YouTube стало известно 4 июля, новость об этом совпала с отмечаемым в США Днем независимости. Помимо Shaman и Олега Газманова, возможности выкладывать контент в YouTube лишились певцы Григорий Лепс, Полина Гагарина, Юлия Чичерина и ведущий шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов