23 июня Севастополь подвергся ракетному обстрелу. В результате падения обломков ракет ATACMS на местный пляж и прилегающие территории погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 144 пострадали. Военные корреспонденты и блогеры заявили, что погибшие и пострадавшие оказались в эпицентре атаки из-за отсутствия надежных укрытий. RTVI приводит оценки последствий обстрела Севастополя.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»):

К сожалению, противник не раз использовал подобную тактику, когда запускал ракеты прямо над местами скопления обычных людей. Такое наблюдали и в Белгороде, и в Донецке, и в других российских городах.

Военкор Алексей Живов:

Шансов спастись или укрыться у погибших и пострадавших в Учкуевке и Любимовке в принципе не было. На пляжах нет сколько-нибудь надежных конструкций и козырьков. В итоге множество пострадавших детей. Страшная картина. <…> Вопрос попадания по скоплению гражданских был вопросом времени.

По нашему кабинетному мнению, позволим себе отметить, что на кадрах пляжей мы не заметили железобетонных укрытий, как в той же Белгородской области. Скалистые (или с высоким уклоном) некоторые пляжи Севастополя не позволяют оперативно покинуть опасный район, даже если звучит сирена.

Не первый день удары происходят по Севастополю, но ряд руководителей, ответственных за сохранение жизней гражданского населения, живет на розовых облаках! Где тревога, господа?!?! И пора уже оборудовать МОДУЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ!

Военкор Тимофей Ермаков (комментарий телеграм-каналу BRIEF):

Первое, оно же главное, что необходимо сделать для предотвращения подобных атак — это лишить врага средств корректировки огня по полуострову. <…> Второе, не менее тяжелое для руководства, решение — прекращение туристического сезона в Крыму, на Черном и Азовском морях. Война — не место и не время для прибрежного отдыха. <…> Третье — строительство бетонных укреплений и убежищ для гражданских и совершенствование средств оповещения. <…> Четвертое — усиление средств ПВО.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Риск для гражданских можно минимизировать только нормальной системой оповещения и укрытиями в пешей доступности. В этой задаче нет ничего сверхъестественного. Просто перенесите опыт Белгорода, где обе составляющие реализованы эталонно. Там сирена НИКОГДА не воет вхолостую. И все понимают, что лучше потерять пять-десять минут в укрытии, чем потерять жизнь.

Может, пора уже вводить бесполетную зону над той частью акватории Черного моря, где постоянно крутится Global Hawk с позывным FORTE? Уничтожение американских стратегических дронов к большей эскалации не приведет. Дальше уже некуда.

Журналист, зампред Мосгордумы Андрей Медведев:

Вот был момент, когда разные депутаты и чиновники постоянно делали заявления в одной стилистике, «если США/Запад поставят вооружения, если ВСУ ударят по…, если Запад не перестанет предоставлять разведывательные данные…». Ну и так далее. Сводились заявления к тому, что это будет «красной линией». После которой, ого-го что будет. Мне кажется, и так понятно, что если бы не было тех громогласных заявлений, то нынешние события, удары по Белгороду, вот по Севастополю в праздник Троицы, воспринимались бы иначе. Да, также трагично. Но у миллионов людей не было бы одного общего вопроса: «Это уже красная линия или еще нет?».

Политический обозреватель Алексей Васильев (телеграм-канал «Русский инженер»):

[Удар] должен был запугать население, вызвать негативный резонанс в стране, наказать непокорных севастопольцев и нанести удар по экономике туризма в Крыму. То есть цели классического теракта. И число жертв легко могло идти на тысячи, ведь в это время все улицы, парки города очень многолюдны.

Еще в прошлом году кассеты (кассетные боеприпасы. — Прим. RTVI) хоть и применялись в зоне СВО, но не так массово и факт этот не афишировался. А еще раньше чем-то сенсационным казалось применение боеприпасов с обедненным ураном — теперь это в порядке вещей.

Крым уже давно зона боевых действий, не понимать этого — безрассудство. Зазывать в него на отдых — криминал.

Военкор Александр Сладков:

Ракетная атака пляжа — это не «ошибка артиллериста», а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским людям. <…> Нельзя мстить мирному населению Украины. Это моя уверенная позиция. <…> Предупредить США о невозможности применения американских БЛА в этом регионе, а поэтому сбивать эти беспилотники по мере их появления у Крыма. <…> Красных линий больше нет.