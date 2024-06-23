23 июня Севастополь подвергся ракетному обстрелу. В результате падения обломков ракет ATACMS на местный пляж и прилегающие территории погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 144 пострадали. Военные корреспонденты и блогеры заявили, что погибшие и пострадавшие оказались в эпицентре атаки из-за отсутствия надежных укрытий. RTVI приводит оценки последствий обстрела Севастополя.
Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»):
К сожалению, противник не раз использовал подобную тактику, когда запускал ракеты прямо над местами скопления обычных людей. Такое наблюдали и в Белгороде, и в Донецке, и в других российских городах.
Военкор Алексей Живов:
Шансов спастись или укрыться у погибших и пострадавших в Учкуевке и Любимовке в принципе не было. На пляжах нет сколько-нибудь надежных конструкций и козырьков. В итоге множество пострадавших детей. Страшная картина. <…> Вопрос попадания по скоплению гражданских был вопросом времени.
Телеграм-канал «Два майора»:
По нашему кабинетному мнению, позволим себе отметить, что на кадрах пляжей мы не заметили железобетонных укрытий, как в той же Белгородской области. Скалистые (или с высоким уклоном) некоторые пляжи Севастополя не позволяют оперативно покинуть опасный район, даже если звучит сирена.
Телеграм-канал lpr 1:
Не первый день удары происходят по Севастополю, но ряд руководителей, ответственных за сохранение жизней гражданского населения, живет на розовых облаках! Где тревога, господа?!?! И пора уже оборудовать МОДУЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ!
Военкор Тимофей Ермаков (комментарий телеграм-каналу BRIEF):
Первое, оно же главное, что необходимо сделать для предотвращения подобных атак — это лишить врага средств корректировки огня по полуострову. <…> Второе, не менее тяжелое для руководства, решение — прекращение туристического сезона в Крыму, на Черном и Азовском морях. Война — не место и не время для прибрежного отдыха. <…> Третье — строительство бетонных укреплений и убежищ для гражданских и совершенствование средств оповещения. <…> Четвертое — усиление средств ПВО.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:
Риск для гражданских можно минимизировать только нормальной системой оповещения и укрытиями в пешей доступности. В этой задаче нет ничего сверхъестественного. Просто перенесите опыт Белгорода, где обе составляющие реализованы эталонно. Там сирена НИКОГДА не воет вхолостую. И все понимают, что лучше потерять пять-десять минут в укрытии, чем потерять жизнь.
Может, пора уже вводить бесполетную зону над той частью акватории Черного моря, где постоянно крутится Global Hawk с позывным FORTE? Уничтожение американских стратегических дронов к большей эскалации не приведет. Дальше уже некуда.
Журналист, зампред Мосгордумы Андрей Медведев:
Вот был момент, когда разные депутаты и чиновники постоянно делали заявления в одной стилистике, «если США/Запад поставят вооружения, если ВСУ ударят по…, если Запад не перестанет предоставлять разведывательные данные…». Ну и так далее. Сводились заявления к тому, что это будет «красной линией». После которой, ого-го что будет. Мне кажется, и так понятно, что если бы не было тех громогласных заявлений, то нынешние события, удары по Белгороду, вот по Севастополю в праздник Троицы, воспринимались бы иначе. Да, также трагично. Но у миллионов людей не было бы одного общего вопроса: «Это уже красная линия или еще нет?».
Политический обозреватель Алексей Васильев (телеграм-канал «Русский инженер»):
[Удар] должен был запугать население, вызвать негативный резонанс в стране, наказать непокорных севастопольцев и нанести удар по экономике туризма в Крыму. То есть цели классического теракта. И число жертв легко могло идти на тысячи, ведь в это время все улицы, парки города очень многолюдны.
Телеграм-канал «Воин DV»:
Еще в прошлом году кассеты (кассетные боеприпасы. — Прим. RTVI) хоть и применялись в зоне СВО, но не так массово и факт этот не афишировался. А еще раньше чем-то сенсационным казалось применение боеприпасов с обедненным ураном — теперь это в порядке вещей.
Телеграм-канал Helicopterpilot:
Крым уже давно зона боевых действий, не понимать этого — безрассудство. Зазывать в него на отдых — криминал.
Военкор Александр Сладков:
Ракетная атака пляжа — это не «ошибка артиллериста», а выверенный, подготовленный американцами огневой удар по мирным российским людям. <…> Нельзя мстить мирному населению Украины. Это моя уверенная позиция. <…> Предупредить США о невозможности применения американских БЛА в этом регионе, а поэтому сбивать эти беспилотники по мере их появления у Крыма. <…> Красных линий больше нет.