В Филадельфии около торгового центра разбился самолет санавиации, на борту которого были шесть человек, включая девочку. По предварительным данным, все погибли.

Как сообщает NBC News, самолет Learjet 55 рухнул в районе ТЦ «Рузвельт Молл» вскоре после взлета. Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что на борту находились шесть человек.

По данным Jet Rescue Air Ambulance, на борту находились два пилота, врач, фельдшер, девочка-пациент и ее сопровождающий. По словам представителя компании Шая Голда, у ребенка как раз завершилось сложное лечение в Филадельфии, ее выписали и она должна была вернуться домой. Конечным пунктом назначения рейса должна была стать Тихуана после остановки в Миссури.

Голд подчеркнул, что оба пилота были очень опытными, а их самолеты всегда проходят тщательную проверку: «На них не жалеют ни копейки, потому что мы знаем, что наша миссия очень важна».

В детской больнице Shriners Children’s, где лечился ребенок, рассказали, что несовершеннолетнюю сопровождала мать.

«Shriners Children’s с болью в сердце подтверждает, что один из наших пациентов и ее мать находились на борту самолета Jet Rescue Air Ambulance, который разбился в Филадельфии», — сказал представитель учреждения.

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила на пресс-конференции, что в результате крушения самолета загорелось несколько домов и автомобилей. Причины ЧП пока неизвестны. В этот день шел дождь, а видимость была плохой.

В МИД Мексики рассказали, что все летевшие на самолете были гражданами республики. Полиция уточнила, что также пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы.

Президент Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшим. Правоохранители начали расследование.

Крушение в Филадельфии произошло через два дня после того, как лайнер American Airlines, на борту которого находились 60 человек и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом, перевозившим трех солдат, недалеко от аэропорта в Вашингтоне. В результате ЧП никто не выжил. Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил, что все бортовые самописцы с двух самолетов были найдены.