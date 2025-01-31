В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне не хватало диспетчеров в день, когда пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военными вертолетом. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Из отчета следует, что в аэропорту Рейгана задачи по управлению движением вертолетов и самолетов распределяется между диспетчерами в период с 10:00 до 21:30. После этого времени, когда трафик уменьшается, обязанности объединяются.

Источник NYT утверждает, что в день авиакатастрофы одного из диспетчеров отпустили с работы незадолго до 21:30. В результате дежурный сотрудник выполнял работу, с которой обычно справляются два человека. Согласно предварительному отчету FAA, такая комплектовка диспетчерского штата не соответствовала времени суток и объему перевозок.

Вертолет мог лететь «слишком высоко»

NYT отмечает, что пилот вертолета заранее запросил у диспетчера разрешение использовать определенный, заранее установленный маршрут. Он проходит по восточному берегу реки Потомак — использование этой траектории позволило бы избежать столкновения с самолетом, пишет издание.

Однако четыре собеседника NYT утверждают, что вертолет мог летать слишком высоко и не соответствовал утвержденной траектории полета. Вместе с тем неназванный чиновник заявил, что пилоты вертолета уже использовали этот маршрут, а также были хорошо осведомлены об ограничениях высоты полета и узком воздушном коридоре, в котором им разрешалось летать вблизи аэропорта.

Большой опыт работы был и у пилотов American Airlines, отмечает NYT. Исполнительный директор авиакомпании Роберт Айсом рассказал, что они летали в течение многих лет, но не привел других подробностей.

Вечером 29 января по местному времени самолет American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека — четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе фигуристы, тренеры и их семьи. В вертолете летело трое военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «трагедией ужасных масштабов» и заявил, что в ней никто не выжил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что трое погибших в авиакатастрофе имели российское гражданство, данные еще по одной жертве проверяется. В посольстве Китая в США сообщили, что в самолете находились двое граждан КНР.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что в самолете находились как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров. По данным СМИ, в числе пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Позже стало известно, что на борту разбившегося самолета находился бывший фигурист Александр Кирсанов.