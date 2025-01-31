Трое погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне имели российское гражданство, данные еще по одной жертве проверяется. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется», — сказала Захарова.

Представитель МИД также выразила соболезнования семьям погибших и всем американцам.

По ее словам, российское посольство находится на связи с Госдепом США, но конкретных ответов на свои запросы не получается.

«В большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы», — пояснила Захарова.

Вечером 29 января по местному времени самолет American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак.

На борту самолета находились 64 человека — четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе фигуристы, тренеры и их семьи. В вертолете летело трое военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «трагедией ужасных масштабов» и заявил, что в ней никто не выжил.

Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что в самолете находились как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров. По данным СМИ, в числе пассажиров были чемпионы мира 1994 года Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Позже стало известно, что на борту разбившегося самолета находился бывший фигурист Александр Кирсанов.