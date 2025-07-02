Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла под метромостом на Комсомольском проспекте в районе дома №99. В ДТП попали два автомобиля «Чери» — такси и каршеринг. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

На место дорожного происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Установление обстоятельств аварии взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа (ЦАО), сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось о троих погибших и 12 пострадавших в ДТП с автобусом, двумя легковыми автомобилями и минивэном Renault на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области.

Авария произошла на 290 км трассы М-7 Вязниковского района. Рейсовый автобус, попавший в ДТП, направлялся по маршруту «Чебоксары — Москва».

Все трое погибших находились в минивэне, в котором также ехали 10 пострадавших пассажиров. Помимо этого, травмы и ранения получили водители двух легковых автомобилей, в то время как пассажиры автобуса не пострадали.

После прибытия на место происшествия сотрудников МЧС спасателям удалось деблокировать пострадавших в минивэне. В работах принимали участие восемь человек от МЧС и три единицы техники. К месту также прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа с целью определения всех деталей случившегося.