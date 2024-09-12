Николай Сванидзе был мужественным человеком, со стальным характером, равных ему фигур в журналистике сейчас нет. Об этом RTVI заявил журналист, политолог Максим Шевченко.

«Николай Карлович Сванидзе был очень храбрым и достойным человеком, очень мужественным, с принципиальными взглядами, он был настоящим гуманистом. Наши подписи под письмами в поддержку заключенных всегда были рядом. И он всегда ходил в тюрьмы, помогал людям, даже если был с ними не согласен политически», — сказал Шевченко.

Журналист отметил, что их со Сванидзе взгляды были «диаметрально противоположными по многим аспектам и моментам истории XX века».

«Но он имел стальной характер, что и доказал во время нашего прискорбного инцидента в редакции «Комсомольской правды», когда он, будучи несогласным с моими позициями, встал, подошел, ударил меня. В ответ я же, к сожалению, тоже его ударил. Это был мужской конфликт, и он, и я принесли сожаление, но от своих принципов мы не отказывались никогда», — добавил он.

Шевченко уточнил, что до этого инцидента они были на «ты», а потом перешли на «вы».

Драка между Шевченко и Сванидзе произошла 30 января 2018 года в эфире программы «Радиорубка» на радиостанции «Комсомольская правда» во время обсуждения запрещенного к показу в России фильма «Смерть Сталина». Собеседники начали обсуждать сталинизм. Во время спора Сванидзе назвал Шевченко мерзавцем, а тот его — «конченым демагогом», после чего журналисты устроили потасовку. Их разняли сотрудники студии.

Шевченко назвал Сванидзе человеком «своего времени, своей эпохи и своей социальной среды», выдающимся историком, в том числе по норманнам и раннему Средневековью. По его мнению, телеведущий был «абсолютно адекватен самому себе, своим взглядам, своему времени и своей социальной среде».

«Это был настоящий интеллигент. Но он стал лицом эпохи ельцинизма, раннего путинизма, эпохи, которая ненавидима значительной частью народа нашей страны. Эпохи, которая ассоциируется с распадом, разрушением и так называемыми либеральными реформами. Именно поэтому к Николаю Карлович было такое негативное, тотальное отношение, которое я и сейчас наблюдаю. Но я могу сказать этим людям: оставьте богу богово», — добавил журналист.

Сванидзе был «большим человеком, серьезной личностью», фигур, сравнимых с ним по уровню, сейчас в журналистике нет, уверен Шевченко.

«Сванидзе не прогибался под власть. Он был человек с принципами, и, когда надо, он заступался даже за тех, с кем он был не согласен. Подобных фигур в журналистике не вижу», — резюмировал он.

Николай Сванидзе умер 11 сентября в Москве. «МК» сообщил, что журналисту, который в последние годы тяжело болел, диагностировали ишемию головного мозга. По данным «112», у Сванидзе диагностировали пневмонию. Телеграм-канал SHOT пишет, что он проходил реабилитацию после болезни.