Российского оппозиционного политика Илью Яшина*, который отбывает наказание в колонии в Смоленской области за распространение «фейков» о российской армии перевели в помещение камерного типа (ПКТ) — это один из самых строгих режимов заключения. Об этом сам оппозиционер рассказал в телеграм-канале через своих адвокатов.

Сам Яшин*, оценил такое решение, как собственное помещение в «камеру штрафного изолятора (ШИЗО), но теперь уже «на постоянной основе».

«Администрация колонии перевела меня из ШИЗО в помещение камерного типа (ПКТ). Это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря. По сути, та же камера ШИЗО, только уже на постоянной основе», — говорится в сообщении в телеграм-канале оппозиционера.

Яшин* отметил, что они с адвокатами готовились к такому развитию событий, поэтому «никаких сюрпризов» не произошло.

Политик признал, что «постоянно сидеть в бетонном карцере, “под крышей” тяжело как эмоционально, так и физически»: требуется «максимальное напряжение воли и сил». Вместе с тем, по словам Яшина*, ему «на душе спокойно», есть чувство «морального удовлетворения».

«Ведь если на меня так озлобленно давят, значит мои речи в судах, мои письма из зоны, которые публикуются в соцсетях и СМИ — все это попадает в цель <…> и воодушевляет людей. Иначе бы со мной не боролись, а просто игнорировали», — отметил Яшин*.

Он заверил своих сторонников в том, что он продолжит вносить «вклад в наше достойное будущее».

Что именно стало основанием для помещения Яшина* в ПКТ, неизвестно. Ранее его уже неоднократно отправляли в ШИЗО. В начале июня адвокат Яшина* сообщал, что администрация колонии добавила ему еще 12 суток ШИЗО как раз перед запланированным выходом из штрафного изолятора.

Тогда «нарушением» сочли тот факт, что Яшин* после выхода из душевой «на пару минут снял робу, чтобы переодеть майку, чем якобы нарушил форму одежды». Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале оппозиционера.

«Я никуда не сбегу»

В декабре 2022 года Мещанский районный суд приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима за стрим, в котором он рассказывал о событиях в украинском городе Буча.

В марте 2022 года украинский город Буча некоторое время контролировался российскими ВС. В апреле 2022 года туда вошли ВСУ, после чего западные СМИ начали публиковать кадры из города, на основе которых Украина и страны Запада обвинили российских военных в убийстве мирных жителей. Российская сторона неоднократно отрицала подобные обвинения; глава МИД России Сергей Лавров называл видео и фото из Бучи «фейками» и «провокацией».

Следствие утверждало, что Яшин* «под видом достоверных сведений» сообщил об убийствах мирных жителей Бучи, хотя ему было «достоверно известно», что фотографии мертвых людей и видео из Бучи — провокация «киевского режима».

Сам Яшин* тогда говорил, что процесс над ним, который задумывался как обличение «врага народа», в действительности «превратился в антивоенную трибуну». Яшин* не только не признал вину, но и напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину, возложив на него ответственность за российско-украинский конфликт и призвав его «немедленно» остановить боевые действия, вывести войска с территории Украины и начать мирные переговоры.

После ареста по уголовному делу Яшин* рассказывал, что оперативники в «доверительных беседах» интересовались, почему он не покинул страну до задержания. «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово», — объяснял политик.

Правозащитные организации считают Илью Яшина* политзаключенным. В феврале в ямальской колонии «Полярный волк» не стало другого российского оппозиционера — Алексея Навального, которого Яшин* называл своим другом. Навального отправляли в ШИЗО 27 раз, он провел там порядка 300 дней.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов