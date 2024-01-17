Ученики школ Белгородской области, находящихся в 20-километровой зоне от границы с Украиной, переведены на дистанционное обучение до конца третьей четверти. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, такое решение принято на заседании оперативного штаба 17 января.

По словам губернатора, речь идет о Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, а также о Грайворонском, Шебекинском, Валуйском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка.

«До 16 февраля проведем обсуждение и получим письменное разрешение, согласие или несогласие каждого родителя по поводу формата обучения. Так же в отношении учителей и сотрудников школ», — отметил Гладков.

Он обратил внимание, что в Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение, и это решение учтут местные власти. Администрация округа опубликует список учебных заведений, в которых с понедельника, 22 января, будет возобновлено очное обучение.

Глава региона добавил, что аналогичное решение принято в отношении организаций, реализующих дополнительное и среднее профессиональное образование.

Помимо этого, власти распорядились перевести торговые центры Белгорода и Белгородского района на режим работы до 20:00.

Гладков также отметил, что в случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 6:00 сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещения. С 6:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы информация будет доводиться до населения еще и через звуковое оповещение, указано в сообщении главы региона.

В ночь на 17 января украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Белгородской области. По информации пресс-службы Минобороны России, силы ПВО сбили семь ракет РСЗО и четыре украинских дрона над регионом.

По словам Гладкова, наибольшие повреждения получили дома и объекты в Белгородском районе. Как сообщал губернатор, обошлось без пострадавших. В Грайворонском городском округе в селе Козинка дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи. В Шебекинском городском округе по селу Белянка выпущено 6 минометных снарядов.

Приграничные территории в Белгородской области часто подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. Один из самых массированных ударов ВСУ нанесли 30 декабря 2023 года — в результате атаки украинских войск на Белгород погибли 25 человек, более ста получили ранения.

8 января глава Белгородской области в своем Телеграм-канале поделился, что около 1,3 тыс. детей из региона отправят в загородные школьные лагеря Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей в целях безопасности. Гладков также добавил, что около 300 жителей Белгорода сейчас находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе.