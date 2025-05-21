По мере подъема по служебной лестнице человек все сильнее чувствует одиночество. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни», посвященного его 70-летию.

«Поверьте мне, чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее он ощущает одиночество. Там очень холодно и очень одиноко, поверьте мне», — сказал он.

По словам секретаря Совета безопасности, он стал лучше понимать степень ответственности руководителей за первые пять лет работы спасателем с 1991 по 1996 год, когда в его жизни «изменилось многое».

«Эти пять лет были очень насыщенными, очень непростыми и для меня, и для нашей страны. Конечно, стал еще больше понимать тот огромный, гигантский груз ответственности, который лежит на плечах руководителей любого ранга, тем более — такого ранга, как министр обороны», — пояснил Шойгу.

Он отметил, что когда от решения человека многое зависит, он несет ответственность как за решение, так и за его реализацию.

«Ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого. Если это выполнено плохо и сделано плохо, естественно, ты принимаешь не только ответственность, но и ту вину», — сказал Шойгу.

В то же время Шойгу признался, что не считает себя «крупным политиком» и никогда не стремился к такому статусу.

«Были цели и задачи, которые надо было решать и решать в политическом плане, потому что страна проходила динамичный период с опасными крутыми поворотами», — пояснил он.

Сергей Шойгу был назначен председателем Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям в 1991 году. В 1994 году занял должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 году Шойгу возглавил Министерство обороны. В мае 2024 года был назначен на должность секретаря Совета безопасности.