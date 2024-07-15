Открывший огонь по сослуживцам и сбежавший из воинской части под Белгородом дезертир задержан в Грайворонском районе Белгородской области, сообщают Shot и Baza. Официальной информации об этом не поступало.

По данным Shot, 28-летний рядовой по имени Алексей прятался в частном доме, ранее пострадавшем при обстреле с украинской стороны, и при задержании не сопротивлялся. Baza утверждает, что он был задержан в тот же день, когда сбежал из части, — то есть 12 июля.

Инцидент, из-за которого его разыскивали, произошел в ночь на 12 июля. Молодой человек, заключивший контракт с Минобороны после начала российской военной операции на Украине, расстрелял других военнослужащих и сбежал.

Сначала сообщалось, что он захватил с собой пулемет Калашникова и 70 патронов к нему. Потом выяснилось, что контрактник бросил оружие неподалеку от места происшествия.

RT со ссылкой на свои источники утверждало, что в отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело о дезертирстве и покушении на убийство. Телеграм-каналы сообщали, что в результате устроенной им стрельбы были убиты два человека, еще один получил ранение. Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев подчеркивал, что среди гражданских жертв и пострадавших не было.

По одной из версий, причиной инцидента стал бытовой конфликт, по другой — ссора на почве совместного распития алкогольных напитков. Baza утверждает, что в качестве основной версии рассматривается месть контрактника сослуживцам за унижения с их стороны.

RT со ссылкой на «местные чаты» публиковало предполагаемую ориентировку на беглеца. Судя по фото, это Алексей Журавлев 1995 года рождения, ростом 165-170 см, худощавый. По некоторым данным, в 2012 году мужчину, которому тогда было 17 лет, судили за грабеж.

Друг предполагаемого дезертира рассказал RT, что тот заключил контракт с Минобороны в 2023 году, а до этого работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. По словам источника, Журавлев уволился и планировал отправиться в зону военной операции на Украине, чтобы участвовать в ней вплоть до окончания.

«Весной этого года Алексей приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — заявил друг мужчины. Он добавил, что не считает Журавлева конфликтным, но тот «выступал за справедливость».

RT добавляет, что Журавлев родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами, откуда после смерти отца 20 лет назад уехал вместе с братом, оставив там участок с домом. В период с 2018 по 2022 годы земля выставлялась на продажу с «домом под снос» за 200 тысяч рублей, но ее так и не купили.