Острая сердечная недостаточность (ОСН) стала причиной смерти двух футболистов команды «ПОЗ-Прогресс» Яна Журавлева и Данила Хилобока из Верхней Пышмы. Однако проблемы с сердцем были только у одного из погибших — 32 летнего Яна, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.

«По заключению врачей, причина смерти обоих спортсменов — острая сердечная недостаточность. Однако проблемы с сердцем были только у одного из погибших — 32-летнего Яна. 33-летний Даниил был полностью здоров», — пишет SHOT.

Как отметили эксперты, спровоцировать сердечную недостаточность могли энергетики, которые спортсмены вероятно выпили перед тренировкой, что сильно подняло сердечный ритм, который критически упал во время сна после физнагрузок.

Руководство футбольного клуба «ПОЗ-Прогресс» подтвердило факт смерти двух футболистов команды.

66.ru. со ссылкой на источник сообщает, что обе трагедии произошли в ночь на 15 февраля. По данным издания, проводятся необходимые экспертизы. Родственники футболистов отказались комментировать версию о возможном приеме психотропных веществ погибшими.

«Правоохранители ожидают итогов экспертизы, поэтому пока не комментируют произошедшее», — заключили журналисты.