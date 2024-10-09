К западному побережью американского штата Флорида приближается ураган «Милтон», максимальная скорость ветра достигает отметки в 270 км/ч. По оценкам метеорологов, ураган выйдет на сушу уже вечером в среду, 9 октября. В связи с этим власти распорядились об эвакуации жителей 15 округов, передает Associated Press (АР). Что известно об урагане «Милтон» и почему он опасен — в материале RTVI.

«Один из самых разрушительных»

По данным американского Национального центра изучения ураганов, «Милтон», следующий из Мексиканского залива в Атлантику, обрушится на западную часть Флориды как шторм максимальной пятой категории. В понедельник, 7 октября, скорость порывов «Милтона» уже достигала 80 м/с (270 км/ч), и эти показатели даже несколько превышают пятую категорию ураганов шкалы Саффира — Симпсона. Некоторые специалисты предложили присвоить «Милтону» новую — шестую категорию шторма, отмечало издание Newsweek.

«Ураган «Милтон» может стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений в западно-центральной части Флориды», — заявили в Центре по наблюдению за ураганами (цитата по АР).

В то же время АР пишет, что ураган доберется до берегов Соединенных Штатов как шторм третьей категории (180-210 км/ч). По оценкам синоптиков, он пересечет центральную Флориду, обрушив на штат до 46 см осадков.

По состоянию на утро среды ураган находился примерно в 340 км к юго-западу от округа Тампа и двигался на северо-восток со скоростью 26 км/ч.

Изначально специалисты предполагали, что «Милтон» по большей части обрушится именно на Тампу, вызвав разрушительные наводнения. Но к среде циклон начал продвигаться на юг, отмечает CNN, и теперь предполагается, что «Милтон» выйдет на сушу ближе к району города Сарасота.

По оценкам экспертов, ураган «Милтон» вызовет опасный для жизни штормовой нагон на большей части побережья Флориды, но эпицентром станет его западно-центральная часть у Мексиканского залива. Именно там Национальный центр по наблюдению за ураганами прогнозирует волну высотой до 15 футов (4,57 метров).

Штормовой нагон или прилив происходит, когда мощные штормовые ветры буквально выталкивают массы воды на берег. В случае «Милтона» это будет «выталкивание Мексиканского залива» на берег, пишет АР.

Миллионная эвакуация и закрытие городов

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории всей Флориды. Также власти объявили обязательную эвакуацию населения в 15 округах. По данным АР, под это число попадает более 7,2 млн человек.

В начале недели тысячи людей эвакуировались из Тампа-Бэй. Однако уже во вторник на дорогах образовались многокилометровые пробки. Тогда власти призвали местных жителей укрываться в ближайших убежищах и не отправляться далеко вглубь страны.

По сообщению Национальной метеорологической службы США, присутствие урагана могут ощутить более 12 млн человек — вся южная и центральная часть Флориды. Даже в сотне километров от эпицентра людей может застать гроза, проливной дождь, град и сильный ветер.

Как передает АР, город Тампа по распоряжению властей официально закрыт до пятницы, 11 октября. Всем местным жителям рекомендовали по возможности уехать из города, тем же, кто отказался эвакуироваться, приказали укрыться дома и не выходить на улицу.

Предупреждения о шторме также были объявлены в части населенных пунктов Джорджии, находящихся севернее Флориды: в районе Саванны, островов Сент-Саймонс и Тайби. На фоне приближающегося урагана приостановили работу пять аэропортов Флориды. Во вторник было отменено более 700 рейсов, в среду — около 1,5 тыс. Юго-Западный Международный аэропорт Флориды (RSW) также объявил о закрытии парковки и службы проката автомобилей. На сайте компании указано, что аэропорт может возобновить работу не раньше пятницы, 11 октября. 7 октября несколько авиакомпаний, включая American Airlines и United Airlines, добавили места на рейсы, вылетающие из Флориды, чтобы местные жители могли эвакуироваться. Также перевозчики сообщили, что готовы бесплатно обменять билеты на рейсы, которые будут отменены из-за урагана. Кроме того, ограничения в работе были объявлены на железнодорожном и водном транспорте. В среду стало известно, что во второй половине дня закрываются мосты в Тампе, включая популярный Саншайн-Скайвэй. Также закрываются школы и другие учебные заведения. Колледжи и университеты перенесли занятия в дистанционный формат до конца недели.

«Шторм века»

Президент США Джо Байден выступил с официальным обращением к гражданам, призвав их серьезно отнестись к предупреждениям о необходимой эвакуации, а также соблюсти все меры безопасности. По его словам, «Милтон» может принести еще больше разрушений, чем прошедший недавно ураган «Хелен».

«Похоже, это шторм века. Многие населенные пункты, находящиеся на пути урагана «Милтон», не успели перевести дух между «Хелен» и «Милтоном» — двумя историческими штормами за две недели», — отметил Байден.

Он заявил, что все государственные ресурсы и экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности.

Губернатор Флориды Рон Десантис также предупредил жителей штата о возможных перебоях в подаче электроэнергии и призвал их обеспечить себе недельный запас воды и продовольствия.

«Мы должны быть готовы к серьезным, очень серьезным последствиям на западном побережье Флориды», — сказал во вторник Десантис.

Вице-президент Камала Харрис заявила, что шторм будет «катастрофическим и смертоносным». По ее словам, этот ураган «не похож ни на что из того, что приходилось видеть раньше».

«У нас во Флориде много крепких и сильных людей, которые пережили множество ураганов и торнадо, но это не похоже ни на что из того, с чем им приходилось сталкиваться раньше», — сказала Харрис.

Из-за надвигающегося урагана президент Джо Байден отложил поездки в Германию и Анголу. По словам президента, ему нужно контролировать подготовку специальных служб для обеспечения безопасности в стране. Также в США продолжают работать над устранением последствий урагана «Хелен», прошедшего на юго-востоке Штатов.

Аналогичное решение об отмене поездки в Германию и Анголу принял и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ураган «Хелен» обрушился 26 сентября на побережье Мексиканского залива во Флориде, а затем распространился еще на пять штатов ― Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси. Скорость ветра составляла 140 миль в час (около 225 км/ч). Число жертв стихии превысило 200 человек.

The Washington Post (WP) называет ураган «Хелен» одним из самых смертоносных в США «по крайней мере с момента появления современных методов прогнозирования погоды». По оценке издания, с начала XXI века только ураганы «Катрина» и «Мария» обошли «Хелен» по числу жертв: «Мария» унесла жизни 2,9 тыс. человек, «Катрина» ― 1,4 тыс.