В Крыму и Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В результате урагана сотни тысяч людей остались без света, подтоплены прибрежные территории, повалены деревья, в районе поселка Витязево на мель выбросило сухогруз. Что известно о последствиях шторма на юге России к этом часу — в материале RTVI.

Крым

26 ноября на полуостров обрушился мощный шторм, пик которого прогнозировался на 21:00 — 00:00. Вечером в воскресенье порывы ветра достигали 40 м/с.

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. По его словам, 498 тыс. жителей полуострова остались без электричества.

По данным МЧС, в результате шторма пропал один человек и четверо пострадали. SHOT со ссылкой на источник пишет, что 50-летний мужчина пропал в районе рынка «Русич» села Морское, когда пошел смотреть на большие волны.

Минздрав России, в свою очередь, сообщил о семи пострадавших в Евпатории.

В результате урагана в Ялте, по информации МЧС, было нарушено теплоснабжение пяти многоквартирных жилых домов с населением 260 человек. В Евпатории и Сакском района произошли подтопления 93 жилых домов, 100 гостевых домов, подвалы двух многоквартирных домов, эвакуировано 311 человек, из них 43 ребенка.

Кроме того, перекрыто движение на участке автомобильной дороги «Саки — Евпатория».

По словам главы Черноморского района полуострова Натальи Писаревой, из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях было полностью прекращено водоснабжение и водоотведение. Также не работает центральное отопление.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что в связи с временным подтоплением нескольких участков дороги Воинка-Черноморское в районе поселка Межводное временно ограничено движение автомобилей.

По данным главы администрации Сак Александра Овдиенко, 68 тысяч абонентов остаются без электричества.

Для ликвидации последствий шторма власти Крыма создали оперативный штаб. Глава республики Сергей Аксенов объявил 27 ноября в регионе нерабочим днем. Аналогичное решение принял и глава Севастополя.

В понедельник в Крыму также ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с.

«В связи с прохождением средиземноморского циклона сегодня в республике ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица», — говорится в телеграм-канале регионального Оперштаба.

Севастополь

По данным МЧС, в городе нарушено энергоснабжение в 354 жилых домах, упали 66 деревьев и три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов пяти строений, 20 транспортных средств.

В результате непогоды травмы получили трое человек, они госпитализированы.

«Подтопленными оказались 4 частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них было эвакуировано 35 человек, в том числе 6 детей. Граждане, вынужденные покинуть свои дома, сейчас пребывают у родственников и знакомых, часть эвакуированных расположилась в пункте временного размещения. Погибших в результате прохождения непогоды нет», — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что из берегов вышла река Бельбек. По его словам, из поселка Любимовка было эвакуировано 10 человек, из подтопленных домов на Качинском шоссе вывезли четверых жителей.

«В жилых домах, которые находятся в военном городке рядом с Херсонесским маяком, тоже идет эвакуация. Люди будут размещены в ДКР в пункте временного размещения. Спасатели не могли добраться туда сразу, так как дорогу затопило и в воде лежал провод под напряжением», — написал глава города в телеграм-канале.

Кроме того, из-за непогоды погибло 800 обитателей севастопольского музея-аквариума. Директор аквариума Юрий Кравцов сообщил «Крыму 24», что был затоплен зал с экзотическими животными. По его словам, ударила по крыше, смыла вентиляционную систему и кондиционер, образовалась пробоина.

По данным и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова, в службы города поступило 110 обращений из-за упавших деревьев.

Кубань

В Краснодарском крае сейчас действуют семь штормовых предупреждений. По данным регионального Оперштаба, в течение суток в 43 муниципалитетах возможны подъемы уровней рек, а также сильный ветер.

«В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — говорится в сообщении штаба.

По данным МЧС, в Краснодарском крае подтопленных территорий нет, но в превентивных целях из двух населенных пунктов эвакуировали 42 человек.

«В городе Новороссийске произошел сход селевого потока, повреждена подпорная стена противоселевого сооружения. В результате падения деревьев было нарушено железнодорожное сообщение на перегоне Туапсе — Адлер. Повреждены кровли 5 зданий, зафиксированы падения более 250 деревьев. В Туапсинский район заблаговременно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (25 человек, 5 единиц техники и 2 плавсредства)», — говорится в сообщении ведомства.

Росморречфлот сообщил, что у побережья Анапы в районе поселка Витязево выбросило на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. На его борту находятся 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

SHOT писал, что семь рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Аэропорт работает по фактической погоде.