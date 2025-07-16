Участник августовского путча 1991 года, министр обороны СССР Дмитрий Язов связывал поражение ГКЧП с желанием народа перемен. Об этом телеведущий Владимир Березин рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Березин работал на телевидении в 1991 году. «21 августа — да, я был тем самым человеком, комментатором, который объявил стране и миру, что мы победили ГКЧП, эту махровую контрреволюцию. “И вообще-то надо к этому пожестче отнестись!” — по-революционному смело в свои 34 года заявлял я», — вспоминает Березин.

Телеведущий признался, что в тот момент был очень рад, «что мы не смогли вернуться в то время, из которого мы выскользнули».

Он рассказал, что позже был «в добрых отношениях» с Язовым. По словам Березина, Язов говорил:

«Люди захотели перемен, и это справедливо».

«Меня с ним познакомила Людмила Георгиевна Зыкина, с кем мы дружили 15 лет, а они тоже дружили. Она сказала: “Вот Володя, он диктор, телеведущий”. Он говорит: “Да я помню, конечно. Это же вы 21-го порадовали весь прогрессивный мир и человечество, что вы нас победили, что мы враги, что мы захотели перестройку угробить”», — рассказал Березин.

Телеведущий отметил, что спрашивал Язова, почему путчисты «не довели дело до конца».

«Он говорил: “Мы выбрали перестройку в сознании людей, люди хотели этого. Мы могли бы перестройку победить перестрелкой. Но люди так хотели перемен за эти десятилетия, что мы поняли, что люди будут сопротивляться, их штыком не заставишь”», — процитировал маршала Березин.

Ранее лидер рок-группы «Альянс» Игорь Журавлев заявил RTVI, что жизнь в СССР была «пропитана» ложью. «Это “будь готов, всегда готов” — ну, это вранье. Мы жили в идеологическом поле, которое было пропитано ложью. И это дало свои результаты. Это колосс… Ну, это не могло долго просуществовать. Ложь не живет долго», — сказал Журавлев.

В свою очередь, писатель Александр Проханов в интервью RTVI возложил ответственность за распад СССР на власть и спецслужбы. «Государство разрушило страну. Кремль разрушил страну. Госбезопасность разрушила страну. Первые лица государства разрушили страну — Горбачев и Ельцин», — заявил Проханов.