Часы голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, из-за которых его задержали в аэропорту Мюнхена 17 января, проданы на благотворительном аукционе в Австрии за €270 тыс. ($293 тыс.). Об этом сообщила организация Шварценеггера Schwarzenegger Climate Initiative.

Аукцион проводился в поддержку борьбы с изменением климата. Всего на мероприятии было собрано €1,31 млн. Все средства будут направлены в пользу Schwarzenegger Climate Initiative, которая поддерживает климатические проекты по всему миру, говорится в релизе.

17 января Шварценеггера на несколько часов задержали на таможне аэропорта в Мюнхене. Немецкий таблоид Bild сообщал, что поводом для задержания стали люксовые часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, которые Шварценеггер носил в нескольких фильмах.

На корпус часов нанесено изображение торса актера и написано: Arnold Classic. Как пишет Bild, всего в мире 20 таких часов. Представитель мюнхенской таможни Томас Майстер заявил изданию, что в отношении Шварценеггера проводится расследование на предмет уклонения от уплаты налогов.

По данным таблоида, актеру пришлось заплатить €26 тыс. за часы, €4 тыс. евро налога и €5 тыс. штрафа. Шварценеггер покинул аэропорт примерно через 2,5 часа, сообщил Associated Press (AP) представитель таможни.

В Schwarzenegger Climate Initiative действия таможенников в назвали «некомпетентным вымогательством», передает АР. В организации отметили, что Шварценеггер «сотрудничал на каждом этапе» и согласился оплатить налоги, хотя часы ― его личная собственность.