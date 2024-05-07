Председатель КНР Си Цзиньпин во время двухдневного визита во Францию «решительно выступил» против критики в адрес Китая за сотрудничество с Россией. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Мы против того, чтобы этот кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны», — заявил лидер КНР.

Он подчеркнул, что Китай не стоял у истоков российско-украинского конфликта, не был его стороной и не участвовал в нем. В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не является сторонним наблюдателем и «всегда активно способствовал достижению мира».

По оценке издания, резкое замечание Си Цзиньпина было адресовано главным образом США, которые считают, что Китай не только закупает «огромные объемы» российской нефти и газа, но и оказывает Москве военную помощь. В Китае и России отрицают подобные предположения.

На встрече 6 мая Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как пишет NYT, «оказывали давление» на Си Цзиньпина, чтобы тот использовал свое влияние на Москву и поспособствовал завершению конфликта на Украине.

В мае президент России Владимир Путин, как ожидается, посетит Китай во время рабочей поездки. Однако никаких намеков на то, что Си Цзиньпин во время этого визита попросит российского лидера остановить военные действия, не было, отмечает NYT.

Несмотря на замечание главы КНР во время посещения Франции атмосфера между ним и Макроном была дружеской, пишет издание. Си в частности заявил, что между двумя странами нет «ни геополитической напряженности, ни какого-либо фундаментального конфликта».

Кроме того, оба лидера призвали к «олимпийскому перемирию» ― прекращению боевых действий на время проведения Олимпиады в Париже с 26 июля по 11 августа.

В результате встречи было объявлено о нескольких соглашениях между французскими и китайскими компаниями, в том числе касающихся транспорта, зеленой энергетики и производства аккумуляторов.

Первый за пять лет визит Си Цзиньпина в Европу рассматривается Пекином как возможность представить собственную версию Китая о его роли в конфликте, а также «открыть пространство между точками зрения Вашингтона и его европейских союзников», считает CNN.