Во Владивостоке на линии электропередач (ЛЭП) произошел взрыв, сообщили телеграм-каналы News.VL и SHOT. В результате аварии без электричества остались порядка 27 многоквартирных домов, уточнило агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

По информации агентства, аварийное отключение электроэнергии произошло вечером в 20:00 (13:00 мск). Без электроснабжения во Владивостоке остались дома по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская. По оценке оперативных служб, из-за ЧП света и электричества временно лишились примерно 15 тысяч жителей.

Телеграм-канал Mash писал, что электроэнергии нет в 163 домах города, а причиной аварии стал ливневый дождь, который продолжается в течение нескольких часов.

Местный канал «Горд В» утверждал, что из-за аварии без света остались не четыре, а порядка двух десятков улиц города в Первомайском и Ленинском районах.

В телеграм-канале Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) сообщается, что специалисты «в усиленном режиме» работают над устранением неполадок. В пресс-службе уточнили, что время устранения аварии на сетях ВПЭС составляет от двух до четырех часов.

Глава города Константин Шестаков записал видеообращение, в котором также отметил, что работы по восстановлению электроэнергии уже ведутся. Он не стал говорить, связано ли аварийное отключение и взрыв на ЛЭП с ливневыми дождями.

Ливни и подтопления во Владивостоке

По словам Шестакова, за вечер 19 августа во Владивостоке выпало 66 мм осадков, что привело к подтоплению дорог, проезжих частей и первых этажей некоторых зданий. Он отметил, что для устранения последствий непогоды задействованы все необходимые службы.

«Дорожники продолжают устранять подтопления. Сейчас выводится техника на уборку сошедшего с косогоров грунта. В первую очередь эта работа будет проведена на основных дорогах и маршрутах общественного транспорта», — рассказал глава Владивостока.

Тем временем местные паблики и телеграм-каналы публикуют кадры серьезных подтоплений. Сообщается, что на дорогах оказались затоплены как легковые автомобили, так и фуры.

Прокуратура Приморья сообщила, что в Надеждинском районе пришлось экстренно эвакуировать трех человек из автомобиля, который полностью ушел под воду на подтопленном участке под мостом. В ведомстве рекомендовали водителям воздержаться от передвижения по участкам, «где присутствует течение и нет достоверных данных о глубине подтопления и рельефе дорожного полотна».

16 августа приморское МЧС предупредило, что 19 августа в крае ожидаются сильные дожди и грозы. Также синоптики ожидали локальные подъемы уровней воды в реках и прогнозировали возможные подтопления «пониженных территорий ливневым и склоновым стоком».

Также, по данным краевого МЧС, из-за влияния тропического циклона ливневые дожди, грозы и усиление ветра ожидаются 22 и 23 августа. По прогнозам синоптиков, подъем уровня воды может достигать до 3,5 метров. В ведомстве уточнили, что в наибольшей опасности из-за паводков оказываются Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, Михайловский, Спасский, Чугуевский, Анучинский, Кировский, Лесозаводский, Дальнереченский и Красноармейский районы.

До этого масштабное отключение электроэнергии произошло в Приморском крае 16 августа. Без света остались Владивосток, Артем, Находку, Уссурийск, Арсеньев, Хороль, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Шмаковку, Лесозаводск, Фокино. Местные СМИ писали, что отключение электроэнергии произошло после тренировки Минэнерго на случай подобных аварий.