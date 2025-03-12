Силовики задержали директора Нижегородского института управления филиала РАНХиГС Александра Парамонова, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, правоохранители пришли к Парамонову домой в 5 утра.

По неподтвержденной информации телеграм-канала «Опер пишет», Парамонов организовал схему фиктивного обучения в вузе за взятки.

«Правоохранительные органы работают на месте», — сказал источник РБК.

В нижегородском филиале РАНХиГС сообщили NN, что сейчас Парамонова нет на рабочем месте, где он — неизвестно.

В 2019 году Александр Парамонов возглавил Нижегородский институт управления РАНХиГС. С 2015 по 2022 был директором регионального отделения. До этого с 2011 года работал заместителем директора. Парамонов также является депутатом законодательного собрания Нижегородской области от партии «Единая Россия». До этого он был руководителем фракции в городской думе Дзержинска. В 2020 году награждён медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».

24 февраля Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) попала под санкции ЕС за реализацию программы «Время героев».