Главу города Курган Елену Ситникову задержали правоохранительные органы, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Причины задержания не уточняются. Следственные органы пока официально не подтверждали информацию о задержании Ситниковой.

Источники URA.RU, приближенные к силовым структурам, сообщили, что мэра Кургана задержали сотрудники Следственного комитета (СК) для дачи показаний. Собеседники агентства утверждают, что задержание провели следователи московского управления СК, приехавшие в столицу Курганской области.

По данным источника портала «Область 45», задержание Ситниковой может быть связано с расследованием уголовного дела о весенних пожарах в Курганской области, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек. Об этой же причине пишут телеграм-каналы Mash и «112».

По данным Shot, утром 26 декабря в кабинете Ситниковой прошли обыски. Кроме того, телеграм-канал утверждает, что несколько месяцев назад жители Кургана обратились в СК с просьбой привлечь Ситникову к уголовной ответственности в связи с тем, что она якобы не выполнила обещания по ремонту одной из улиц города. В данный момент жалоба находится на стадии рассмотрения, отмечает Shot.

Пожар в Курганской области

В мае 2021 года в Курганской области произошел пожар, в результате которого выгорело несколько сел и погибло более 20 человек. Пожары для Курганской области весной — не редкость, об этом заявил губернатор Вадим Шумков еще в мае 2022 года. Тогда на совещании с президентом России Владимиром Путины предложил разместить на территории региона подразделение федеральной службы «Авиалесоохраны» численностью до 50 человек, а также заранее вводить период начала особого противопожарного режима в регионах, который предполагает запрет на сжигание мусора, сухой травы, использования открытого огня на территориях населенных пунктов, а также автоматическое введение запрета на посещение лесов.

«Проявления одни и те же: сухая, жаркая погода с аномальными температурами для наших регионов в конце апреля — начале мая и порывами штормового ветра практически на протяжении до пулусуток, иногда — до суток», — объяснил Шумков.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на экстренные службы писало, что в 2023 году причинами нескольких крупных пожаров в Курганской области могли стать замыкания при обрывах линий электропередачи. «Как предварительно установлено, из-за сильного ветра произошли перехлесты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям», — сказал собеседник агентства.

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