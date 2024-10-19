В 2024 году расходы федерального бюджета могут вырасти еще на 1,5 трлн рублей, заявил РБК министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, большая часть дополнительных средств будет выдана банкам в качестве субсидий за льготную ипотеку, пойдет на обслуживание госдолга и удовлетворение нужд Минобороны и других силовых ведомств.

Правительство России в сентябре внесло в Госдуму проект поправок о выделении в 2024 году дополнительных средств в размере до 1,5 трлн рублей — с целью «обеспечения возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели», поставленные президентом.

«Мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <…> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сообщил глава Минфина.

По его словам, на субсидирование процентных платежей по программам льготной ипотеки, в рамках которых государство компенсирует банкам упущенную из-за сниженной ставки выгоду, планируется дополнительно направить более 1 трлн рублей. Эти повышенные расходы связаны с увеличением ключевой ставки Центробанка, пояснил Силуанов.

«Те люди, которые взяли семейную ипотеку под 6% или льготную ипотеку под 8%, — для них остаются стабильные ставки, а разницу покрывает бюджет. Поэтому более триллиона рублей из бюджета в этом году мы достанем и отдадим для того, чтобы у людей не менялась ипотечная ставка», — заявил министр финансов России.

Банк России поднял ключевую ставку до 19%, объяснив это решение необходимостью ослабить инфляционное давление. Программа льготной ипотеки на покупку квартир в строящихся домах под 8% годовых была свернута с 1 июля 2024 года. При этом продолжают действовать льготные программы семейной ипотеки, IT-ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, в которые были внесены изменения.

Остальные дополнительные расходы обусловлены незначительным подорожанием обслуживания госдолга «тоже из-за процентных ставок в экономике», добавил Силуанов.

Главной статьей дополнительных бюджетных расходов глава Минфина назвал средства, выделяемые на «задачи специальной военной операции». По его словам, «потребности Министерства обороны и силовых ведомств для обеспечения успеха на фронте удовлетворяются в первоочередном порядке».

При этом Силуанов уточнил, что на дополнительные бюджетные расходы будут непременно потрачены все 1,5 трлн рублей. Он напомнил, что Минфин планирует свои действия в соответствии с денежно-кредитной политикой Банка России, а проект бюджета на следующие три года не является проинфляционным.

Ранее RTVI отмечал, что проект нового российского бюджета оказался рекордным по военным расходам: треть его в 2025 году планируется направить на национальную оборону, а за счет расходов на «национальную безопасность» оборонные расходы составят 40%. Еще в 2023 году агентство Bloomberg прогнозировало, что оборонные расходы российского бюджета в 2024 году превысят социальные.