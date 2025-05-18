Минфин решает много сложных вопросов, поэтому «всегда приходится улыбаться», заявил глава ведомства Антон Силуанов. Так он ответил на вопрос репортера ВГТРК Павла Зарубина о причинах своего хорошего настроения во время встречи президента России Владимира Путина с членами общественной организации «Деловая Россия» 13 мая.

«Совещание такое позитивное, встреча с бизнесом. У меня вообще-то всегда хорошее настроение. <…> В Министерстве финансов всегда очень много сложных вопросов, поэтому мне всегда приходится улыбаться. В данной ситуации действительно так сложилось, что вопросы, которые поднимаются, можно было решить», — сказал Силуанов.

«Есть позитивные эмоции у министра финансов, почему бы и нет», — добавил глава Минфина.

Встреча с участием Путина, на которой присутствовал Силуанов, состоялась 13 мая в формате видеоконференции. В ходе совещания президент назвал целесообразным предложение основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова о снижении НДС до 3% без права на налоговый вычет для предприятий общественного питания.

Путин спросил Силуанова, готов ли Минфин поддержать инициативу. «Улыбается, это хороший признак. Сейчас согласится», — сказал глава государства.

Силуанов в ответ рассмеялся и заявил, что «не со всем» согласен, но отметил, что Минфин готов обсудить инициативу и добавил, что «здесь нужно более внимательно произвести расчеты».

Во время того же совещания Путин обратил внимание на хорошее настроение у главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. «Эльвира Сахипзадовна, сейчас вам слово передам. Видите, тоже улыбается — значит, всё хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — сказал президент.