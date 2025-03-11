Утром 11 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

ОБНОВЛЕНИЕ: сбиты еще пять дронов, а общее их общее число достигло 65.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы города.

Позже Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте», — написал он.

Часть дронов были сбиты в городских округах Раменское и Домодедово. В аэропортах Жуковский (с 04:24 мск) и Домодедово (с 04:40) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Такие же ограничения действуют в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Первое сообщение об отражении атаки в Московской области было опубликовано в телеграм-канале Собянина в 4:35 мск.

Последний раз мэр столицы сообщал об отражении атаки дронов 24 января. Тогда БПЛА сбили в Щелково, Коломне, Раменском, Подольске и в Троицком округе Москвы.