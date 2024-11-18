В Павлово-Посадском и Раменском городских округах Московской области отражена атака беспилотников, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Позже информацию о двух БПЛА подтвердила пресс-служба Минобороны.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Позже он сообщил, что еще один дрон был сбит в Павлово-Посадском городском округе.

В Минобороны уточнили, что в ночь на 18 ноября силы ПВО уничтожили 59 беспилотников: два — над Московской областью, 45 БПЛА — над Брянской областью, шесть — над Курской областью, три — над Белгородской областью и три — над территорией Тульской области.

До этого о попытке атаковать Москву сообщалось 10 ноября. По данным Министерства обороны, над Московской областью было сбито 34 дрона. Губернатор региона Андрей Воробьев подтвердил, что после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое Раменского городского округа. От осколков пострадала 52-летняя женщина — ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук.

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево также временно ограничивали работу на фоне атаки дронов.