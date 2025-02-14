Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК) в отношении мужчины. По данным следствия, он пытался отравить знакомого ртутью в кафе на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 11 февраля обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу, чтобы отравить знакомого. После отравления потерпевшего доставили в городскую больницу.

По информации Зюзинской межрайонной прокуратуры, 46-летний мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, симулировал симптомы отравления.

«С целью конспирации фигурант симулировал симптомы отравления и также был доставлен в медицинское учреждение, где умышленно скрывал от врачей сведения о своем удовлетворительном состоянии здоровья, стремясь избежать подозрений в свой адрес. Привлечение мужчины к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Двух человек госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, после того как им они перекусили слойками, в которых могла находиться ртуть. Московский департамент здравоохранения отметил, что пострадавшие самостоятельно обратились за помощью. По их словам, они купили слойки в одной из столичных пекарен, а в начинке обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.

Телеграм-канал Shot утверждает, что пострадавшие ели выпечку у дома на улице Азовской. Аналогичные данные приводит Baza.

Как пишет Shot, после инцидента сотрудники СК и Роспотребнадзора прибыли в пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре, где, предположительно, были куплены слойки с ртутью. По данным канала, следователи опрашивали работников и владельцев заведения, а также изымали записи видеокамер, Представители Роспотребнадзора брали пробы, замеряли уровень ртути в помещении и проверяли документацию.