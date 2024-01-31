В четверг, 1 февраля, температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму для этой даты, погода будет соответствовать середине марта. Об этом в телеграм-канале рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«1 февраля температура воздуха в Москве приблизится к абсолютному максимуму, который для этой даты составляет +3,1 градуса и принадлежит 2015 году», — сообщила синоптик.

По словам Подняковой, такая тенденция может сохраниться на весь последний месяц зимы. «Близкими по температурному режиму оказались февраль и март 2016 года, средняя месячная температура воздуха была соответственно: -0,6 градуса и +0,3 градуса», — добавила она.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также рассказал NEWS.ru, что 31 января и 1 февраля в столице ожидается гололедица и резкое потепление до плюсовых значений.

«31 января и 1 февраля в Москве температура будет на 5—7 градусов выше нормы. То есть дневная температура будет положительная, в ночные часы ожидаются небольшие заморозки. Это может привести к образованию гололедицы», — отметил синоптик.

По его словам, в Москве до пятницы существенных осадков не ожидается, а 2 февраля может пойти мокрый снег, переходящий в снег. «Также в пятницу температура начнет понижаться до минус 6 градусов. Суббота станет самым холодным днем на неделе», — добавил Шувалов.

Ранее Позднякова говорила, что в самом начале февраля жителей Москвы и Подмосковья ждет погружение в «глубокую барическую ложбину» из-за резкого снижения атмосферного давления.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в первую неделю февраля будет оттепельная погода, по климату соответствующая третьей декаде марта. По его словам, сейчас «север перекрыт» — теплые воздушные массы перемещаются вдоль северного побережья России и блокируют скопившемуся в полярных регионах холоду доступ в умеренные широты.