В Москву с середины недели вернутся морозы, ночью местами температура будет опускаться до 20 градусов мороза. Об этом сообщил «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на среду, 7 февраля, температура в Москве опустится до минус 8-10 градусов. Днем ожидается -4…-6, по области возможны морозы до минус 18 градусов.

В ночь на четверг, 8 февраля, в Москве похолодает до -12…-14 градусов, местами до минус 20. Днем ожидается -9…-11, по области — до минус 13 градусов. По словам Вильфанда, в этот день погода по климату будет больше соответствовать «архангельскому январю».

Ночью 9 февраля ожидается уже до 18-23 градусов мороза, днем ― от минус 10 до минус 15 градусов и солнце. Эта температура на семь-девять градусов ниже нормы, отметил метеоролог.

В субботу, 10 февраля, ночью прогнозируется -16…-21 градус, днем ― -7…-12. Затем, по словам Вильфанда, «опять произойдет резкое изменение циркуляции». В ночь на 11 февраля будет еще морозно: -11…-16 градусов, но днем температура резко повысится до минус 5 ― нуля градусов с последующей оттепелью, отметил специалист.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о сильном снегопаде 7 февраля в связи с приходом североатлантического циклона «Ольга». По прогнозу, в этот день выпадет около четверти месячной нормы осадков.