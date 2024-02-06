На центральную часть России, включая столичный регион, надвигается североатлантический циклон «Ольга», который несет с собой рекордные снегопады, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, 7 февраля в Москве выпадет около четверти месячной нормы осадков, а сугробы вырастут на 7-10 см и впервые за сезон достигнут полуметровой высоты.

В ночь на 7 февраля в столице ожидается от 7 до 10 градусов мороза, в области — от 7 до 12 градусов ниже нуля. «Благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится», — пояснил Тишковец.

Утром в среду Москва и Подмосковье начнут ощущать на себе влияние теплого атмосферного фронта, связанного с приходом «Ольги», и приблизительно в полдень начнется снегопад, который будет сопровождаться метелью, предупредил специалист «Фобоса». По его словам, видимость при этом ухудшится до 500 метров.

«Выпадет до 9-12 миллиметров осадков — или около четверти от месячной нормы», — прогнозирует Тишковец.

Снегопад может оказаться рекордным: предыдущий максимум для 7 февраля был зафиксирован 29 лет назад — в 1995 году, когда за день в Москве выпало 9,5 мм осадков.

Близким к показателям того рекордного дня ожидается и атмосферное давление: оно, по словам метеоролога, «рухнет на самое барическое дно» — до 717 мм рт. ст.

Его коллега из «Фобоса» Михаил Леус в своем телеграм-канале пишет, что днем 6 февраля атмосферное давление немного поднимется и составит 733 мм рт. ст. — но все равно останется ниже нормы, как и на протяжении уже нескольких последних дней.

Днем 7 февраля ожидается 3-5 градуса мороза в Москве и от 2 до 7 градусов ниже нуля в Подмосковье, добавил Тишковец. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, но возможны и порывы до 15 м/с.

Гидрометцентр прогнозирует на 7 февраля облачную с прояснениями погоду, умеренный снегопад, слабый ветер и гололедицу, до 6 градусов мороза в Москве и до 9 — по области. На следующий день, 8 февраля, подует северо-западный ветер, и температура немного понизится — до 11 градусов мороза по Москве и до 13 градусов по области.

Из-за гололеда в столичном регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности: ранее его объявляли до 21:00 6 февраля, но потом пересмотрели с учетом меняющихся условий и продлили до 20:00 7 февраля.

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан из-за снегопада днем 6 февраля пересесть с личного транспорта на общественный. «Если вы за рулем, то будьте особенно аккуратны на мостах и эстакадах, не отвлекайтесь на телефон», — обратились к водителям специалисты центра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прогнозируя аномально теплое начало февраля, предупредил москвичей, что не стоит расценивать эту оттепель как ранний приход весны и преждевременно убирать зимнюю одежду и обувь. Тишковец тогда же говорил, что февраль будет относительно теплым, но «снега в последний месяц зимы будет еще очень много».