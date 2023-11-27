Накрывший черноморское побережье мощный шторм с понедельника, 27 ноября, утихнет, но передышка будет кратковременной. Об этом сообщил RTVI руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С сегодняшнего дня шторм сойдет на нет, скорость ветра снизится до 10-15 м/с. Но передышка будет кратковременной. Во вторник поздно вечером и в среду выход нового южного циклона — и опять ветер, может быть, чуть-чуть слабее, чем это было вчера, но 20-25 м/с вполне можно ожидать. Это и Евпатория, и Севастополь, и Азовское побережье Краснодарского края, это и Анапа-Геленджик», — рассказал синоптик.

Стихия, которую в СМИ окрестили «штормом века», действительно «не рядовое событие», такие происходят раз в 10 лет, отметил Шувалов. Он связал происходящее с глобальным изменением климата из-за выброса «огромного количества» парниковых газов.

«Глобальное изменение климата — это не только глобальное потепление, это и учащение, и усиление экстремальных событий. Такое экстремальное событие ведь затронуло не только юг европейской территории России, но это и юг Украины, Румыния, Молдова, Турция, Балканские страны, в которых тоже подтопление и тоже ураганный ветер», — перечислил метеоролог.

Шторм, вызванный средиземноморским циклоном, обрушился на Крым и Кубань 26 ноября. Порывы ветра на пике достигали 40 м/с. По данным МЧС, стихия на полуострове привела к гибели одного человека, 10 человек пострадали. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло- и энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и авто. Сотни людей эвакуированы.