Четверг, 28 декабря, станет самым холодным днем недели, температура воздуха опустится до -6 градусов, а 29 декабря в столице ожидается потепление, которое сохранится до конца 2023 года. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По словам синоптика, зимние пейзажи в Москве вновь сменятся на оттепель.

«Четверг станет самым холодным днем на неделе. Столбики термометров в этот день опустятся до -4… -6 градусов. Но уже в пятницу, 29 декабря, нас ожидает очередной всплеск тепла, который сохранится до конца этого года», — отметил Шувалов.

В выходные температура воздуха в Москве достигнет +2 градусов. На неделе также ожидается мокрый снег. По словам синоптика, несущественное понижение температуры произойдет 1 января.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RTVI, что в ночь на 26 декабря в Москве было зафиксировано «экстремально низкое» атмосферное давление, достигшее показателей 40-летней давности.

Синоптик также отметил, что в последние рабочие дни уходящего года температура ночью может доходить до -2 градусов, что позволяет ожидать снег, однако к 29 декабря температурный фон вновь вернется к околонулевым показателям.