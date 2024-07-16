Сильная жара начнет уходить из Москвы с четверга, погода вернется к климатической норме, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура вернется в рамки климатической нормы и будет днем около 25 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, такая погода сохранится практически до конца месяца.

Во вторник, 16 июля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. В столице температура воздуха будет +29-31 градус, в Подмосковье — от +27 до +32 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление слабо растет, и к вечеру барометры покажут 752 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода в Москве и Московской области сохранится как минимум до 20 июля. По ее словам, максимальная температура в этот период будет достигать плюс 30-31 градуса. В то же время в Москве преобладающими будут температурные значения в плюс 27-29 градусов, а по области — плюс 24-29.

По прогнозу руководителя прогностического центра «Mетео» Александра Шувалова, на европейской части России аномальная жара, превышающая средние значения на три-пять градусов, сохранится до конца июля.

Сильная жара стала причиной массовых отключений электричества в некоторых регионах России. Без света остаются около 600 тысяч человек, ведутся восстановительные работы, сообщила пресс-служба Минэнерго.