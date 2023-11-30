Снег в Москве продолжит идти до конца недели, но его интенсивность снизится. Об этом сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В конце недели в Москве продолжит выпадать снег, хотя его интенсивность будет уже не такой большой», — сказал специалист.

Из-за сильных порывов ветра в некоторых районах столицы 30 ноября прогнозируются снежные заносы. Однако порывистый ветер ослабнет ближе к 18 часам четверга, отметил Вильфанд. К пятнице, 1 декабря, он успокоится.

Также ослабнет интенсивность осадков в Москве и Подмосковье.

«В ночные часы столбики термометров опустятся до минус семи градусов, днем температура воздуха составит четыре-шесть градусов мороза. Такая погода характерна для конца декабря, так как температурный фон примерно на два градуса ниже нормы», — рассказал метеоролог.

По предварительным данным, осадки в Москве продолжатся до начала следующей недели.

Вечером 26 ноября на Московский регион обрушился снегопад, который власти и синоптики назвали самым мощным за 40 лет. По данным Gismeteo на 30 ноября, в центре Москвы на Балчуге высота снежного покрова достигла 25 см. Такое значение считается повторением рекорда дня, зафиксированного в 2004 году.