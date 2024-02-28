Март в Москве начнется с облачной погоды, однако уже к концу недели будет много солнца. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

Как отметил Шувалов, в ночь на 29 февраля температура опустится до -8 градусов. «В четверг [29 февраля] москвичей ожидают небольшие изменения погоды. На смену солнечной погоде придет облачная, без каких-либо значимых осадков», — заявил синоптик.

При этом температура увеличится — ночью столбики термометров повысятся до нуля, подчеркнул Шувалов. Вместе с тем, по его словам, днем температура останется на прежнем уровне и составит 1-3 градуса тепла. Аналогичная погода сохранится и в выходные дни.

«В воскресенье [3 марта] распогодится, солнца будет много», — заключил он.

Ранее Шувалов рассказал RTVI, что к началу весны стоит ожидать солнечную погоду с большими перепадами температуры ночью и днем. В Москве, по его словам, температура установится в пределах от -5 до -10 градусов, а в области этот показатель может достигать более низких значений — до -14 градусов. В то время как днем температура будет близка к нулю, утверждает синоптик.

«За счет того, что будет много солнечного сияния, поскольку Солнце все-таки уже продолжительное время находится на небосводе, температура будет близка к нулю, а на солнцепеке вообще могут быть лужи», — объяснил он.