В Москву придет пора антициклонов, которая спровоцирует резкое похолодание, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в середине следующей недели в столице будет до -20 градусов.

В предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, температура будет колебаться от -4 до -6 градусов.

“Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. К середине следующей недели температура упадет до рекордно низких значений. Начиная с 6 декабря, не исключены первые 20-градусные морозы. Сильного снегопада при этом в ближайшие дни не будет”, — отметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в декабре избыток осадков ожидается в 26 регионах России: Московской, Тульской, Курской, Воронежской, Рязанской, Брянской, Ульяновской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Томской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, на Ставрополье и юге Красноярского края.

По его словам, среднемесячная температура воздуха ниже нормы в декабре прогнозируется в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях.

В конце октября Вильфанд рассказал RTVI, что предстоящая зима в центре Европейской России, по прогнозам, не будет холодной, но это не значит, что она будет мягкой.

«Будут очень частые смены погоды и, в частности, оттепели будут повторяться чаще, чем обычно. Но в то же время прогнозируются и эпизоды с температурой -15… -20°C», — пояснил он.