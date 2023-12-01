В декабре избыток осадков ожидается в 26 регионах России, в том числе в Московской, Воронежской, Саратовской и Рязанской областях. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, снежный декабрь будет в Московской, Тульской, Курской, Воронежской, Рязанской, Брянской, Ульяновской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Томской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, на Ставрополье и юге Красноярского края.

Вильфанд отметил, что среднемесячная температура воздуха ниже нормы в декабре прогнозируется в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях.

“Московская область будет на грани — температура ожидается около и ниже нормы», — добавил он.

Также научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что теплее обычного декабрь ожидается в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа.

А в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, на Чукотке, в северной части Якутии и на севере Хабаровского края будет дефицит осадков.

26 ноября на Московский регион обрушился снегопад, который власти и синоптики назвали самым мощным за 40 лет. По данным Gismeteo на 30 ноября, в центре столицы на Балчуге высота снежного покрова достигла 25 см. Такое значение считается повторением рекорда дня, зафиксированного в 2004 году.

По словам Вильфанда, в конце недели в Москве продолжит выпадать снег, хотя его интенсивность будет уже не такой большой.