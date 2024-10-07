В Москву на этой неделе придут первые заморозки, рассказал NEWS.ru глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. В понедельник, 7 октября, температура будет порядка 16—18 градусов тепла, но уже во вторник, 8 октября, она пойдет на спад.

«Также в столицу придут более обильные осадки. В среду, 9 октября, мы попадем в тыловую часть циклона, из-за чего температура воздуха никак не преодолеет отметку в +10 градусов», — сказал Шувалов.

По его словам, ночные температуры за счет отсутствия прояснений на небе не будут опускаться ниже нуля. Также, отметил метеоролог, в конце недели начнутся заморозки, хоть и не длительные.

«Также ожидаются скачки давления, к среде будет понижение, а с середины недели — повышение, и довольно значительное», — заключил Шувалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что городские власти в соответствии с прогнозами синоптиков ожидают понижения температуры наружного воздуха, поэтому включать отопление начнут 7 октября. По его словам, городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила RTVI, что вторая неделя октября начнется с дождливой погоды, но позднее вновь наступит потепление.

«Следующий атлантический циклон все-таки принесет нам повышение температуры, что скажется и на ночных, и на дневных значениях. Поэтому практически до 10 октября температура останется выше климатической нормы, в среднем — на 2-3 градуса», — говорила она.