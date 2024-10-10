Ураган «Милтон» развивается с невиданной скоростью, обычно тропический циклон набирает энергию в течение нескольких дней, здесь он внезапно революционным образом развивается, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом синоптик отметил, что к России он не будет иметь никакого отношения.

«Тропический циклон имеет совсем небольшие размеры. Его размеры на порядок меньше, как правило, в десять раз, чем циклоны не тропические. Поэтому никаких абсолютно последствий для России нет», — поделился Вильфанд.

Между тем он отметил, что ураган «Милтон» развивается с невиданной скоростью. Обычно тропический циклон набирает энергию в течение нескольких дней, здесь он внезапно революционным образом развивается, пояснил синоптик.

«За сутки от энергии, которая соответствует первому классу тропического циклона, родился до урагана, до пятой стадии. Этого еще не бывало в истории. Но к России это не имеет никакого отношения», — заключил Вильфанд.

Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье штата Флорида в районе местности Сиеста-Ки вечером 9 октября. На тот момент ему была присвоена третья категория из пяти, скорость ветра составляла 120 миль в час (более 190 км/ч). По мере продвижения по штату «Милтон» ослаб, но все еще остается опасным, отмечает Reuters.

По прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами, в течение 10 октября «Милтон» пересечет центральную часть Флориды, затем покинет штат и в четверг войдет в Атлантический океан. Однако после этого он продолжит обрушиваться на восточное побережье Флориды сильным ветром и дождем, а также вызовет масштабные наводнения, пишет The New York Times (NYT).

В связи с ураганом президент США Джо Байден отменил визит в Германию, где должна была состояться встреча контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Это должен был быть первый визит американского лидера в ФРГ за 40 лет.