Вслед за ураганом «Хелен» на США обрушился ураган «Милтон». Власти одного из округов сообщили о «множественных» жертвах, но пока официально подтверждены два случая гибели людей. Более 3 млн потребителей остались без электричества. О последствиях второго за месяц урагана на побережье США — в материале RTVI.

Вечером 9 октября ураган «Милтон» обрушился на западное побережье штата Флорида в районе местности Сиеста-Ки. На тот момент ему была присвоена третья категория из пяти, скорость ветра составляла 120 миль в час (более 190 км/ч).

По мере продвижения по штату шторм ослаб до первой категории (скорость ветра 150 км/ч), но все еще остается опасным, передает Reuters. В некоторых частях Флориды сохраняется чрезвычайная ситуация из-за наводнения. К утру 10 октября ураган находился недалеко от мыса Канаверал, где находится база Космических сил США.

«Милтон» принес сильные ливни, штормовой ветер, торнадо и наводнения. Национальная метеорологическая служба (NWS) США зарегистрировала во Флориде около 30 торнадо. В общей сложности офисы NWS выпустили более 125 предупреждений о торнадо ― рекордное количество для Флориды за один день, сообщает CNN.

Примерно 17 торнадо обрушилось на округ Сент-Люси, передает NBC. По данным местного шерифа Кита Пирсона, в округе разрушены около сотни домов, в том числе дом престарелых. От некоторых зданий остался только фундамент, отметил Пирсон.

Шериф сообщил о «множестве жертв», но не уточнил число погибших, отметив, что поисково-спасательные операции продолжаются. Официально подтверждена гибель двух людей, сообщил представитель пожарного округа Сент-Люси, еще несколько человек доставлены в больницы.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевина Гатри сообщил о 125 разрушенных домах, отметив, что пока это «очень грубые» данные. По его словам, в основном пострадали мобильные дома.

В городе Сент-Питерсберг ураган сорвал крышу стадиона Tropicana Field — домашней арены бейсбольной команды Tampa Bay Rays. Пострадавших нет, передает CBS со ссылкой на пожарно-спасательную службу Сент-Питерсберга. Также повреждения получило здание, в котором располагается редакция местного издания Tampa Bay Times — на него упал строительный кран. Внутри никого не было.

За три часа в Сент-Питерсберге выпало 16 дюймов (40 см) осадков ― это более чем трехмесячная норма для города, сообщает CNN. Такое количество осадков бывает раз в тысячелетие, утверждает телеканал. Городские власти отключили подачу питьевой воды в связи с прорывом водопровода.

По данным сервиса PowerOutage.us, собирающего данные об отключениях электроэнергии в США, во Флориде без электричества остались более 3 млн потребителей. Наиболее пострадавшие населенные пункты находятся в районе залива Тампа. Там действует режим чрезвычайного положения из-за наводнения.

Пожарно-спасательная служба округа Палм-Бич сообщила о пяти госпитализированных. Людей вытаскивали из поврежденных зданий и транспортных средств, некоторые оказались под завалами или застряли в перевернутых автомобилях, передает CBS.

«Милтон» ― третий ураган, обрушившийся на Флориду в 2024 году после «Франсин» и «Хелен». За последние 150 лет подобное случалось только в пяти сезонах ураганов: в 2005, 2004, 1964, 1886 и 1871 годах, отметил в соцсети Х эксперт по ураганам Фил Клоцбах. Больше трех ураганов за сезон во Флориде никогда не было.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, «Милтон» в течение 10 октября пересечет центральную часть Флориды, а затем покинет штат и в четверг войдет в Атлантический океан. Однако даже после этого он продолжит обрушиваться на восточное побережье Флориды сильным ветром и дождем, а также вызовет масштабные наводнения, пишет The New York Times (NYT).

Президента США Джо Байдена проинформировали о первых последствиях урагана «Милтон», сообщили в Белом доме. В связи со стихией глава государства отменил визит в Германию, где должна была состояться встреча контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Ожидалось, что это будет первый государственный визит американского лидера в ФРГ за 40 лет.