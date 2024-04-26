В период первомайских праздников в Москве будет тепло, сухо и солнечно, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, высоких температурных показателей ждать не приходится.

Синоптик уточнила, что температура воздуха в начале следующей недели будет находиться в пределах 15—20 градусов тепла.

«В майские праздники не стоит ждать сильных ветров и дождей. Будет сухо и солнечно», — рассказала Позднякова.

Однако из-за северного направления ветра в столице ожидается похолодание в ночное время, заметила синоптик. Поэтому 30 апреля и 1 мая воздух прогреется только до 14—17 градусов.

По словам Поздняковой, в выходные дни 27 и 28 апреля в столицу придет южный циклон. Вместе с тем в субботу, 27 апреля, Москву и Подмосковье накроют дожди, а температура воздуха не поднимется выше 15 градусов. По словам синоптика, в ночное время ожидаются похолодания до 5 градусов тепла. Кроме того, с воскресенья, 28 апреля, в столице будет повышено атмосферное давление, предупредила она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил, что погода в майские праздники будет радовать москвичей. По его оценке, ожидается «много солнца», а дожди будут лишь кратковременными.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов 23 апреля рассказывал, что в конце месяца во многих регионах России температурные показатели будут превышать климатическую норму.