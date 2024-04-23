Всплеск тепла и абсолютный максимум температурных показателей ожидает жителей средней полосы и юга европейской части России в конце апреля. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в последнюю неделю месяца в целом по России будет теплая погода, а в некоторых регионах температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6—8 градусов. В частности, как заметил Шувалов, в регионах Нижней Волги, а также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях с 25 апреля столбики термометра могут подняться до 30—35 градусов тепла.

В то же время в Москве, по оценке синоптика, ожидается кратковременное похолодание в выходные дни — 27 и 28 апреля.

«Москва, Тула, Рязань, Смоленск близки к абсолютным максимумам. Воронеж превышает на 1,5 градуса абсолютный максимум. В Москве ожидается 17—22 градуса с кратковременным похолоданием в субботу и воскресенье», — уточнил Шувалов.

Он также предупредил, что пик тепла будет недолговременным и в последние дни апреля температура воздуха не будет превышать 25 градусов, что ниже климатической нормы примерно на 2-3 градуса. Кроме того, в начале следующей недели вероятны дожди с грозами, отметил Шувалов.

В целом же, по оценке синоптика, средняя температура апреля во многих регионах России превышала абсолютные максимумы либо была к ним близка.

В конце марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал аномально теплую погоду в апреле на большей части территории России.

Синоптик Александр Шувалов отмечал, что начало месяца будет жарким для столицы. Тогда температура воздуха прогрелась до 20 градусов выше ноля, а местами даже превышала ее.

С середины месяца в Москве похолодало, также была дождливая погода, что и прогнозировали синоптики. Шувалов рассказывал, что перепады температуры и заморозки в конце месяца ожидаются не только в столице России, но также в Северно-Западном регионе и в Санкт-Петербурге.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, лето в столице будет теплым, а периодически температура будет превышать показатели климатической нормы. Но ждать постоянства от погоды не придется — все три летних месяца она будет переменчивой и неустойчивой, предупредил синоптик.